Экскурсии с раскопками: новый формат путешествия в историю Крыма предлагает Опушкинская экспедиция

Побывать на экскурсии в настоящем лагере археологической экспедиции можно в Симферопольском районе. Гостям покажут раскопки, свежие находки, устроят «испытание лопатой» и пригласят к полевому ужину под звёздным небом.
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