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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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  • lady lyudmila
    Во как ! Кто хочет заработать ?Крым, море, раско...
  • Ливень
    ещё бы качество хотя бы в хосте поплелось за ростом...Крым показывает м...

Экскурсии с раскопками: новый формат путешествия в историю Крыма предлагает Опушкинская экспедиция

Экскурсии с раскопками: новый формат путешествия в историю Крыма предлагает Опушкинская экспедиция

Побывать на экскурсии в настоящем лагере археологической экспедиции можно в Симферопольском районе. Гостям покажут раскопки, свежие находки, устроят «испытание лопатой» и пригласят к полевому ужину под звёздным небом.

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