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Живём в эпоху перемен

Живём в эпоху перемен

(Трамп-паровоз вперёд лети.) ------------------------------------------------------------------------- «Вкусвилл» начал активно закрывать магазины: за первый квартал сеть ликвидировала 10,5% точек, что превышает показатели других ритейлеров.

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