Происшествия
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Происшествия

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Полицейские раскрыли кражу имущества из здания бывшего кинотеатра в Псковской области

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки раскрыта кража, совершённая из помещения бывшего кинотеатра и примыкающего к нему сарая.

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