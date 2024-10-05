В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Петербурге отремонтировали 40 объектов

Их общая протяженность составила 90 километров – это 90 процентов от запланированного объема работ За девять месяцев 2024 года в Петербурге на 90 процентов выполнили план по дорожным работам, предусмотренный нацпроектом «Безопасные качественные дороги».
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