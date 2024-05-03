Росбанк и УК «Лидер» смогли взыскать средства Euroclear после решения судов

Росбанк и УК «Лидер» смогли взыскать средства со счета типа «С» Euroclear, пишут «Ведомости». В январе был наложен запрет на взыскание средств с таких счетов, но в апреле из-под него были выведены решения судов, принятые до 3 января 2024 года.