В Ноябрьске пройдет пятая окружная театральная лаборатория «Заполярье.лаб»

В ЯНАО стартовал прием заявок на пятый сезон окружной творческой лаборатории «Заполярье.лаб». В октябре проект соберет в Ноябрьске 150 молодых людей, которые всего за несколько дней создадут пять разножанровых постановок, рассказал директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин.