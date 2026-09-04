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В Ноябрьске пройдет пятая окружная театральная лаборатория «Заполярье.лаб»

В Ноябрьске пройдет пятая окружная театральная лаборатория «Заполярье.лаб»

В ЯНАО стартовал прием заявок на пятый сезон окружной творческой лаборатории «Заполярье.лаб». В октябре проект соберет в Ноябрьске 150 молодых людей, которые всего за несколько дней создадут пять разножанровых постановок, рассказал директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин.

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