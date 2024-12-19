Более 50 нижегородских предприятий приняли участие в акции «Елка желаний. Мой бизнес помогает 52». Акцию провел областной центр «Мой бизнес» совместно с региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства в технопарке «Анкудиновка».