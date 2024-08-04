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ВСУ в огне: Российские войска наносят удары по всем направлениям

ВСУ в огне: Российские войска наносят удары по всем направлениям

Группировка "Север" за сутки нанесла удары по четырем бригадам противника и успешно отразила две контратаки, в результате чего потери ВСУ составили до 190 военнослужащих; В зоне действия российской группировки "Запад" потери ВСУ за сутки достигли до 490 военнослужащих и трех танков, включая два танка Leopard; В результате операций российской группировки "Юг" ВСУ потеряли до 690 военнослужащих за сутки; Российские войска уничтожили склад горючего и склад беспилотных летательных аппаратов ВСУ; Средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито более 160 беспилотников, из которых 82 находились вне зоны специальной военной операции.

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