«В команде нет блатных»: Ротенберг высказался о ситуации Серебрякова в СКА

Игрок уже четыре матча оказывается вне заявки Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о ситуации с голкипером команды Никитой Серебряковым, который уже 4 матча подряд оказывается вне заявки.
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