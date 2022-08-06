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Никишин о синхронном плавании: «Пока не специалист, но кое‑что уже понимаю. Ошибки вижу»

Александр Никишин рассказал, разбирается ли он в синхронном плавании. Его девушка – известная синхронистка Варвара Субботина.

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