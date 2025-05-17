Модная капсула на лето 2025: 15 вещей для стильных образов Алёна ЮрьеваЛетний сезон 2025 обещает быть особенно интересным для всех, кто следит за модой: дизайнеры вновь обратились к рациональности и ностальгии, а значит — старые тренды возвращаются, и порой в самом неожиданном виде.