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Модная капсула на лето 2025: 15 вещей для стильных образов

Модная капсула на лето 2025: 15 вещей для стильных образов

Модная капсула на лето 2025: 15 вещей для стильных образов Алёна ЮрьеваЛетний сезон 2025 обещает быть особенно интересным для всех, кто следит за модой: дизайнеры вновь обратились к рациональности и ностальгии, а значит — старые тренды возвращаются, и порой в самом неожиданном виде.

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