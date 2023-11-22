Шольц "дожал" Нигерию: "Вы нам газ - мы вам ветряки и солнечные батареи"

Нигерия начнёт поставлять СПГ в Германию к 2026 году. Нигерийская газовая компания Riverside LNG и немецкая Johannes Schuetze Energy Import AG заключили сделку на поставку газа на полях германско-нигерийского бизнес-форума в Берлине.
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