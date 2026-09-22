«Сразу или потом — избежать нельзя»: Хазин рассказал о ловушке для олигархов из России, навостривших лыжи на Запад

Российские миллионеры и миллиардеры напрасно надеются на спокойную жизнь в западных странах. Там их ждет ловушка с жесткими требованиями, утверждает экономист Михаил Хазин.
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а в России средний класс когда нибудь будет жить "как все, на 40 тысяч долларов в год" или так и будут обдирать как липку?