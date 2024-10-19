Открытие древнейших обитателей Земли: революционные находки в области геологии Ольга ВайленкоВ научной среде новость о находке, совершенной группой учёных под руководством геолога Скотта Эванса из Университета штата Флорида, вызвала огромный резонанс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии