Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 3 сентября

Этот день в авиации. 3 сентября

1857 - Первый полёт планера-парителя конструкции Ле Бри. Одним из первых планеров-парителей птицеобразной формы (прообразом стал альбатрос, умеющий долго парить в воздухе без взмахов) был аппарат капитана дальнего плавания Жан-Мари Ле Бри (Франция).

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