Архитектор Зубарик: новое здание Большого цирка позволит усилить роль района Мнёвниковской поймы

Гендиректор архитектурного бюро Юлия Зубарик, комментируя планы строительства нового Большого Московского цирка, отметила, что новое здание позволит усилить роль района Мнёвниковской поймы как одного из центров Москвы и станет полем притяжения активной городской среды в пределах района.