Новые анекдоты

ОбхохочешьсяНовые анекдоты - Представляете, девки, мой вчера припёрся в 4 утра, а я типа лежу в кровати и делаю вид, что сплю.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил Степанченко"Сейчас услугами московского метро пользуются 2,5 миллиарда человек в год, но Правительство Москвы хочет отправить под землю еще больше людей". Вторая часть фразы как-то насторожила...Михаил СтепанченкоМолодой человек, увидев астрономические цены в ресторанном меню, спрашивает свою даму: - Что же хочет заказать моя толстушка?Сергей ДмитриевЗахарова-Сахарова - луТший спикер иностранных делКомментировать
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