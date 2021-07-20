Новые анекдоты

Обхохочешься

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- Представляете, девки, мой вчера припёрся в 4 утра, а я типа лежу в кровати и делаю вид, что сплю.

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