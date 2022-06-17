Белорусская агропромышленная неделя является важнейшим событием для всего агропромышленного комплекса Беларуси, а проводимая...

7 и 8 июня образцовая эстрадная студия ´Жемчужинка´ (руководитель Имамалиева Инна Петровна, педагог дополнительного образования Ермошина Екатерина Юрьевна) представляла завод нашего города ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ в Международной специализированной выставке ´БЕЛАГРО-2022´, проходившей в выставочном центре Китайско-Белору .
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