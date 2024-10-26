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В США сообщили о продаже Boeing своего космического бизнеса

В США сообщили о продаже Boeing своего космического бизнеса

Американская аэрокосмическая компания Boeing, участвовавшая в миссиях астронавтов Apollo и создании космической станции, собирается продать свой космический бизнес в связи с тяжелым финансовым положением.

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