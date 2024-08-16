Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Почему-то у нас серьёзные вопросы в таких встречах заканчиваются продажей нашего  вооружения . Что это такой расходны...Асимметричные отв...
  • Вячеслав Кормилицын
    Ну падаль. Просто падаль.«Несите ледоруб!»...
  • Балу -
    Мразь отрабатывает кормовые... А то ведь могут и не плеснуть помоев в корыто...«Несите ледоруб!»...

Русские взяли жесткого америкоса в центре в Москве, последний устроил дебош и научил новым словам нашу полицию: видео

Русские взяли жесткого америкоса в центре в Москве, последний устроил дебош и научил новым словам нашу полицию: видео

Avia.pro - СМИ Джозеп Тагер, американский герой, решивший испытать на прочность не только нервы московского персонала отеля, но и российских правоохранителей! Представьте себе картину: звёздно-полосатый ковбой в лучших традициях Дикого Запада, зашёл в отель «Radisson» в Мещанском районе и, видимо, был уверен, что его примут с распростёртыми объятиями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Аверков
а почему амерский петух ещё жив?...нападение на сотрудника при исполнении-повод для применения оружия на поражение!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх