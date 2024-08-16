Русские взяли жесткого америкоса в центре в Москве, последний устроил дебош и научил новым словам нашу полицию: видео

Avia.pro - СМИ Джозеп Тагер, американский герой, решивший испытать на прочность не только нервы московского персонала отеля, но и российских правоохранителей! Представьте себе картину: звёздно-полосатый ковбой в лучших традициях Дикого Запада, зашёл в отель «Radisson» в Мещанском районе и, видимо, был уверен, что его примут с распростёртыми объятиями.