Роспотребнадзор по Пензенской области дал советы по выбору летних овощей и фруктов

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области напомнило жителям правила покупки сезонных плодов. Специалисты рекомендовали приобретать овощи и фрукты только в установленных местах торговли, где соблюдаются чистота и правила личной гигиены продавца, отметило ИА «ПензаПресс».