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Роспотребнадзор по Пензенской области дал советы по выбору летних овощей и фруктов

Роспотребнадзор по Пензенской области дал советы по выбору летних овощей и фруктов

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области напомнило жителям правила покупки сезонных плодов. Специалисты рекомендовали приобретать овощи и фрукты только в установленных местах торговли, где соблюдаются чистота и правила личной гигиены продавца, отметило ИА «ПензаПресс».

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