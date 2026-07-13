Роспотребнадзор по Пензенской области дал советы по выбору летних овощей и фруктов

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области напомнило жителям правила покупки сезонных плодов. Специалисты рекомендовали приобретать овощи и фрукты только в установленных местах торговли, где соблюдаются чистота и правила личной гигиены продавца, отметило ИА «ПензаПресс».
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