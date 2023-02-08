Донецкий корпус размалывает врага: У украинских нацистов под ногами горит земля

На видео — горы трупов боевиков и пылающая техника ВСУ. Артиллерия и танки 114-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее 11-й полк НМ ДНР) своими эффективными ночными действиями нанесли противнику тяжёлые потери в живой силе и бронетехнике.