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Донецкий корпус размалывает врага: У украинских нацистов под ногами горит земля

На видео — горы трупов боевиков и пылающая техника ВСУ. Артиллерия и танки 114-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее 11-й полк НМ ДНР) своими эффективными ночными действиями нанесли противнику тяжёлые потери в живой силе и бронетехнике.

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