«Даллас» обыграл «Миннесоту» в четвертый раз и вышел в финал плей-офф НБА

«Даллас» закрыл серию с «Миннесотой» и вышел в финал НБА. В ночь на 31 мая в Миннеаполисе завершился пятый матч финальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Даллас Маверикс».