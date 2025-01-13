Двое боевиков украинского нацбатальона «Айдар» получили в России по 18 лет лишения свободы

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух бывших боевиков украинского националистического батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) к лишению свободы на 18 лет каждого.
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