Прогноз погоды в Крыму на 1 июня В Симферополе +23 и небольшой дождь В Севастополе +20 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +21 и небольшой дождьВ Черноморском +23 и ясноВ Джанкое +26 и облачно с прояснениямиВ Ялте +20 и небольшой дождьВ Алуште +22 и небольшой дождьВ Керчи +23 и небол.