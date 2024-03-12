Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Когда мужчина не имеет права быть бедным? (женская точка зрения)

Когда мужчина не имеет права быть бедным? (женская точка зрения)

«Ваши ожидания - это ваши проблемы. Супруг - не крепостной холоп и не ваша собственность, он вам ничего не должен.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Общество всё более становится потребительским. Женщины всё больше мечтают о мужьях-холопах, которые будут исполнять все прихоти её и таскать мешками деньги. Но, как показывает статистика, основанная на семейных бракоразводных процессах, дураков среди мужчин становится всё меньше! Лозунг:--ТЫ ЧТО, НЕ МУЖИК? НЕ МОЖЕШЬ ОСТАВИТЬ МНЕ КВАРТИРУ?! Далеко не актуален и уже не прокатывает! А ВООБЩЕ С ТАКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, какое сейчас в России, =СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ=  А.С.Пушкин, молодому женскому полу ,неизвестна напрочь!....Не буду винить во всём только женщин! Мужчины так же подвержены нездоровым фантазиям, на диване и игре в =танчики=!
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