Лидеры фракций ЗакСа оценили роль ПМЭФ в жизни Петербурга

Большинство уверены, что форум приносит городу очевидную пользу Депутат Законодательного собрания Северной столицы, глава фракции , «Единая Россия» Павел Крупник в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» отметил, что ПМЭФ – это уникальное событие мирового масштаба и самого высокого уровня, привлекающее сотни гостей со всей планеты.
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