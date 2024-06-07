Лидеры фракций ЗакСа оценили роль ПМЭФ в жизни Петербурга

Большинство уверены, что форум приносит городу очевидную пользу Депутат Законодательного собрания Северной столицы, глава фракции , «Единая Россия» Павел Крупник в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» отметил, что ПМЭФ – это уникальное событие мирового масштаба и самого высокого уровня, привлекающее сотни гостей со всей планеты.