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XRP сталкивается с новыми обвинениями в централизации

XRP сталкивается с новыми обвинениями в централизации

Джастин Бонс, основатель Cyber Capital, возобновил давние дебаты по этому поводу XRP децентрализации, обвиняя сторонников сети в введении розничных инвесторов в заблуждение относительно того, кто на самом деле контролирует XRP Ledger.

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