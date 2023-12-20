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Фигурист Энберт заявил, что сложность программ одиночниц снизилась

Фигурист Энберт заявил, что сложность программ одиночниц снизилась

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Александр Энберт в беседе с "Газетой.Ru" оценил тот факт, что на чемпионате России в женском одиночном катании не будет ни одной участницы чемпионата мира.

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