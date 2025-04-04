Пошлины Трампа шокировали мир

Мировые СМИ раскритиковали введенные Трампом таможенные пошлины @ Zuma/ТАСС Tекст: Олег Исайченко «Это не поступок друга», «Трамп говорит, что собирается разрушить Бреттон-Вудскую систему», «Трамп взрывает правила мировой торговли», – так мировые СМИ отреагировали на введенные США таможенные пошлины.
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