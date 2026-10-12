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Рязанские новости

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Дзюдоистка Гаврина из Рязанской области завоевала медаль в Вышнем Волочке

Дзюдоистка Гаврина из Рязанской области завоевала медаль в Вышнем Волочке

Альбина Гаврина из Рязанской области стала призёром в весовой категории свыше 70 килограммов. В турнире «Северная Венеция» принимали участие более 450 дзюдоистов из 25 регионов страны.

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