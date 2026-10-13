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Если вороны покинут Тауэр, монархия падет: как старое суеверие превратилось в традицию крепости

Если вороны покинут Тауэр, монархия падет: как старое суеверие превратилось в традицию крепости

Лондонский Тауэр – знаковое место и одна из главных достопримечательностей Англии. Ну а самым узнаваемым символом самой крепости являются черные во́роны, неторопливо расхаживающие по лужайкам и время от времени издающие свое гулкое «крук».

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