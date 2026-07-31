RT: главком ВСУ Драпатый ещё подростком приезжал в Россию на учёбу

Будущий главком ВСУ Михаил Драпатый и его младшая сестра Наталья ещё подростками приезжали в Россию и несколько месяцев учились в одной из сургутских школ, там они подтягивали знания перед сдачей выпускных экзаменов у себя на родине, выяснил RT.