RT: главком ВСУ Драпатый ещё подростком приезжал в Россию на учёбу

Будущий главком ВСУ Михаил Драпатый и его младшая сестра Наталья ещё подростками приезжали в Россию и несколько месяцев учились в одной из сургутских школ, там они подтягивали знания перед сдачей выпускных экзаменов у себя на родине, выяснил RT.
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