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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Вайцеховская: «Турнир прыгунов в воду на Играх БРИКС стал провальным со спортивной точки зрения. В миксте на вышке был заявлен единственный дуэт»

«Еще до официального открытия Игр БРИКС турнир прыгунов в воду прогнозировался, как наиболее востребованный: билеты на него первыми исчезли из официальных продаж и котировались у перекупщиков наиболее высоко.

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