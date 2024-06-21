Порядка двухсот самозанятых стали участниками мастер-классов, которые центр «Мой бизнес» провел в сельских районах и малых городах Волгоградской области.
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Порядка двухсот самозанятых стали участниками мастер-классов, которые центр «Мой бизнес» провел в сельских районах и малых городах Волгоградской области.