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США сыграли против Китая и оплошали. Цена ошибки оказалась крайне высока

США сыграли против Китая и оплошали. Цена ошибки оказалась крайне высока

На саммите стран Персидского залива в декабре 2022 года Китай подписал декларацию, осуждающую деструктивную роль Ирана в регионе, в марте 2023 года помирил его и Саудовскую Аравию, нарушив привычный ход событий, а также нанес тяжелый удар по империалистическому балансу, поддерживаемому Америкой.

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