США сыграли против Китая и оплошали. Цена ошибки оказалась крайне высока

На саммите стран Персидского залива в декабре 2022 года Китай подписал декларацию, осуждающую деструктивную роль Ирана в регионе, в марте 2023 года помирил его и Саудовскую Аравию, нарушив привычный ход событий, а также нанес тяжелый удар по империалистическому балансу, поддерживаемому Америкой.