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СССР-Россия

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"Чингисхан, Адам, Ева - это казахи"

"Чингисхан, Адам, Ева - это казахи"

Когда какой-нибудь казахстанский русофоб в очередной раз протрубит что-то непостижимое и непотребное, вижу порой обращение к российской аудитории - да и из Казахстана тоже - чего вы на них внимание обращаете! Это же городские сумасшедшие, их десять процентов.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Да если бы не Россия, до сих пор печи навозом бы топили, что кстати в не далёком будущем и будет!
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21 час.
Nikolaev Vadim
И ссали бы на коленях и жопу камешком вытиралиб((
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20 час.
Евгений Филин
Не забывайте что половина Чуйской долины принадлежит казахам. Скоро она не сможет удовлетворить их потребности и придется им столкнуться с киргизами. Придется разнимать курильщиков.
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15 час.

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