На федеральной автотрассе в Тверской области полицейские задержали межрегионального наркокурьера

В ходе реализации оперативной информации, поступившей из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, сотрудники наркоконтроля УМВД России по Тверской области при содействии сотрудников отдельного спецбатальона дорожно-патрульной службы региональной Госавтоинспекции задержали межрегионального наркокурьера с крупной партией запрещённого вещества.