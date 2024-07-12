Нелегальным мигрантам предложили запретить работать курьерами и в такси

В России могут ввести контроль за соблюдением миграционного законодательства пользователями цифровых платформ-агрегаторов, в числе которых курьеры и таксисты, пишут «Ведомости» со ссылкой на новую версию законопроекта о платформенной занятости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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