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Нелегальным мигрантам предложили запретить работать курьерами и в такси

Нелегальным мигрантам предложили запретить работать курьерами и в такси

В России могут ввести контроль за соблюдением миграционного законодательства пользователями цифровых платформ-агрегаторов, в числе которых курьеры и таксисты, пишут «Ведомости» со ссылкой на новую версию законопроекта о платформенной занятости.

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ДШ
Дмитрий Шершов
придурок! каким НЕЛЕГАЛЬНЫМ!
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