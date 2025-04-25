Прогноз погоды на 25 апреля

На сегодня синоптики обещают теплую погоду. Небо будет ясное с переменной облачностью. В большинстве регионов осадков не ожидается, однако в центре и на юге страны, ближе к вечеру, прогнозируются кратковременные слабые дожди, местами с грозами.
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