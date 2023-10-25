Экс-советник Кучмы: Зеленский приготовил вертолет на случай своей эвакуации

Палестино-израильский конфликт погрузил Украину в еще больший кризис. Президент Владимир Зеленский готов в случае своей неудачи эвакуироваться из страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
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