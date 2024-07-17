Капсула времени: на продажу выставили 34-летний Mazda 323F с пробегом 630 км

Помните дни, когда автопроизводители не могли устоять перед соблазном сделать купе-подобные версии своих повседневных моделей? Хотя та эпоха кажется давней историей, на свет иногда появляются капсулы времени, такие как этот Mazda 323F 1990 года.
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