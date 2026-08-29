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Киев затянуло дымом от бушующих второй день пожаров

Киев затянуло дымом от бушующих второй день пожаров

REUTERS/Alina Smutko 29 августа вся украинская столица оказалась в дыму после удара по военному складу в пригороде Киева.

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