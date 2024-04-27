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У семьи арестованного замглавы Минобороны нашли лимузин ЗиС-110, на котором ездил Сталин

У семьи арестованного замглавы Минобороны нашли лимузин ЗиС-110, на котором ездил Сталин

Также в 2019 году в собственности у семьи Иванова появился жилой дом площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метровРаритетный лимузин ЗиС-110 нашли в автопарке семьи бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова.

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Комментарии
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Саша Комаров
Не надо западу тратить деньги на подрыв доверия Путину. Его приближенные, кого он пригрел, справляются за наши деньги отлично
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17 час.

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