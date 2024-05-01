Солнечная энергия Китая станет доступной по всему миру

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По словам экспертов, масштабное развитие солнечной энергетики в Китае в сочетании с непрерывными инновациями и полной промышленной цепочкой приводит к снижению себестоимости и делает новые энергетические продукты более доступными во всем мире.