Солнечная энергия Китая станет доступной по всему миру

По словам экспертов, масштабное развитие солнечной энергетики в Китае в сочетании с непрерывными инновациями и полной промышленной цепочкой приводит к снижению себестоимости и делает новые энергетические продукты более доступными во всем мире.
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