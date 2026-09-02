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Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов" по иску украинского "Нафтогаза"

Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов" по иску украинского "Нафтогаза"

Окружной суд Нур-Трумс и Сенья в Норвегии постановил арестовать российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", находящееся в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген.

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