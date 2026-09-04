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Царьград

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Тренер Забелин подчеркнул успех россиян в гимнастике на Олимпиаде 2021

Тренер Забелин подчеркнул успех россиян в гимнастике на Олимпиаде 2021

Тренер Анатолий Забелин обсудил роль возраста в тренерской деятельности на фоне олимпийских побед российских гимнастических команд в 2021 году под руководством Андрея и Валентины Родионенко.

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