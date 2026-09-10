Юрист объяснил, как правильно укомплектовать автомобильную аптечку

С 2024 года действует новый стандарт комплектации: упор сделан на средства для остановки кровотечения и сердечно-легочной реанимации Юрист Николай Мельников сообщил РИА Новости, что в автомобильной аптечке должны быть спасательное покрывало, блокнот, маркер и устройство для искусственного дыхания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Нет совести". Во...
- "Нет совести". Во...
- Никита Михалков п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым