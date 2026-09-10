Юрист объяснил, как правильно укомплектовать автомобильную аптечку

С 2024 года действует новый стандарт комплектации: упор сделан на средства для остановки кровотечения и сердечно-легочной реанимации Юрист Николай Мельников сообщил РИА Новости, что в автомобильной аптечке должны быть спасательное покрывало, блокнот, маркер и устройство для искусственного дыхания.