Начальник вагонного ремонтного депо задержан в Нижнем Новгороде

Под следствием оказался начальник вагонного ремонтного депо Горький-Сортировочный. Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, уголовное дело возбуждено о мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.
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