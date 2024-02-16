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Российская наука сегодня: ученые рассказали о важнейших исследованиях, идущих в нашей стране

Российская наука сегодня: ученые рассказали о важнейших исследованиях, идущих в нашей стране

В феврале 2024 года отмечается 300-летие российской науки. Накануне этого значимого юбилея мы поговорили с российскими учеными — они рассказали о самых актуальных исследованиях и научных достижениях нашей страны в самых разных областях.

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